İBB soruşturması: Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile evinde yakalandı, Emrah Bağdatlı yurt dışına kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon TL ile evinde yakalandığı, Emrah Bağdatlı'nın da yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

İBB soruşturması: Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile evinde yakalandı, Emrah Bağdatlı yurt dışına kaçtı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı soruşturmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli hakkında gözaltı verildi.

YURTDIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın da yurt dışına çıktığı belirlendi.

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

 'SİNYAL' OYUNU

Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.

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