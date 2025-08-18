İBB soruşturmasında yeni gelişme: 24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasıyla gündeme gelen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ağustos’ta gözaltına alınan 24 şüpheli, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılığın adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 24 kişinin işlemleri tamamlandı. Hakimlik, tüm şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SERBEST BIRAKILANLARIN ARASINDA TANIDIK İSİMLER VAR

Adli kontrolle serbest bırakılan isimler arasında İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ve MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı. Ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı da serbest bırakılanlar arasında.

Haklarında adli kontrol uygulanan isimler şu şekilde sıralandı:

“Sabriye Akkaya, Yiğit Oğuz Duman, Nazlı Dalar, Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak ve Utku Doğruyol.”

20 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkındaki işlemler ise sulh ceza hakimliğinde devam ediyor.