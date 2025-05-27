İBB’de şok gelişme: Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adliyede yürütülen sorgular sırasında güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan soruşturma açıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB’de şok gelişme: Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının sorgu işlemleri sırasında yaşanan bir olayın ardından harekete geçildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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