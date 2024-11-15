Icardi'den Wanda Nara açıklaması

Mauro Icardi, eşinin kendisini polise şikayet etmesiyle ilgili olarak sessizliğini bozdu. Arjantin’de yayınlanan Socios programında konuşan Icardi, Türkiye ve dünya basınında çıkan şiddet iddialarını kesin bir dille reddederek, “Hepsi bir Wanda operasyonu. Kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım” dedi. Ünlü futbolcu, Wanda Nara'nın mesajlarını sosyal medyada ifşa etmesini de “psikolojik şiddet” olarak tanımladı.

PAYLAŞIMLAR, ICARDI HAYRANLARINI KIZDIRDI

Icardi ve Nara’nın boşanma süreci, Türkiye'de de geniş yankı uyandırıyor. Henüz resmi bir boşanma gerçekleşmemişken, Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurması ve sosyal medyada fotoğraf paylaşması, Galatasaray taraftarlarının ve Icardi hayranlarının tepkisini çekti.

ICARDI’NİN MESAJINI PAYLAŞMASI TEPKİ TOPLADI

Galatasaray-Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavi süreci için Arjantin’e döndü. Nara, “Yaşadıkların için üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı, şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin” mesajını paylaşırken, Icardi’nin kendisine yolladığı son mesajın da ifşa edilmesi tepki topladı.

DUYGUSAL MESAJ: “SEN BENİM ZAYIFLIĞIMSIN”

Mauro Icardi, Wanda Nara’ya gönderdiği mesajda, “Bu başka hiçbir şeye benzemeyecek. Huzurlu bir hayat istiyorum, ailem ve çocuklarımla yaşamı dolu dolu yaşamak istiyorum. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz başardık. Kendine değer ver ve kendini mutlu et. Seni seviyorum, sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses” ifadelerine yer verdi.

POLİSE ŞİKAYET İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Arjantin basınında yer alan iddialara göre, Mauro Icardi, Wanda Nara’nın evine gidip tartışma çıkardıktan sonra Nara, Icardi’yi polise şikayet etti. Bu iddialar Galatasaray tarafından yalanlandı.

ICARDI’DEN NET MESAJ: “WANDA OPERASYONU”

Mauro Icardi, suskunluğunu bozarak yaptığı açıklamada, “Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü. Bu, psikolojik bir şiddettir” diyerek yaşananların bir “Wanda Operasyonu” olduğunu belirtti.