İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 belediyeye kayyum atandı!
Bakanlığı'nın açıklamasına göre Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Bu atama kapsamında, Mardin ve Batman belediyelerine kentlerin valileri görevlendirildi.
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Bakanlığı'nın açıklamasına göre Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Bu atama kapsamında, Mardin ve Batman belediyelerine kentlerin valileri görevlendirildi.
Bakamanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları ile ilgili Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/lgqWdn90q0— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 4, 2024