İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 belediyeye kayyum atandı!

Bakanlığı'nın açıklamasına göre Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Bu atama kapsamında, Mardin ve Batman belediyelerine kentlerin valileri görevlendirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 belediyeye kayyum atandı!
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Bakanlığı'nın açıklamasına göre Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Bu atama kapsamında, Mardin ve Batman belediyelerine kentlerin valileri görevlendirildi.

Bakamanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

kayyum batman mardin Halfeti
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