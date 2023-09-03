İftiralarına devam ediyor! Şimdi de gözü İHA/SİHA'da

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal iftirası atan Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Terörle mücadelede önemli bir yere sahip olan silahlı insansız hava araçlarını hedef aldı.

"KALICI BARIŞI TAHSİS ETMEK OLANAKLI DEĞİL"

Fincancı:

- Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil.

Terörle mücadele ve Türkiye karşıtı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı, geride bıraktığımız gün de köşeye sıkışan PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.



Fincancı, Terörle mücadelenin arkasında duran Türk milletinin iradesini hedef alarak terör örgütü elebaşlarının sözcülüğünü üstlendi. Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.