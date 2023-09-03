İftiralarına devam ediyor! Şimdi de gözü İHA/SİHA'da

Kimyasal iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Terörle mücadelede önemli bir yere sahip olan silahlı insansız hava araçlarını hedef aldı.

İftiralarına devam ediyor! Şimdi de gözü İHA/SİHA'da
Son Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal iftirası atan Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Terörle mücadelede önemli bir yere sahip olan silahlı insansız hava araçlarını hedef aldı.

Süresiz evlat nöbetinde! Çocuğunu HDP'den istiyorSüresiz evlat nöbetinde! Çocuğunu HDP'den istiyorGündem

"KALICI BARIŞI TAHSİS ETMEK OLANAKLI DEĞİL"

İftiralarına devam ediyor! Şimdi de gözü İHA/SİHA'da - Resim : 2

Fincancı:

- Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil.

Terörle mücadele ve Türkiye karşıtı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı, geride bıraktığımız gün de köşeye sıkışan PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.

Fincancı, Terörle mücadelenin arkasında duran Türk milletinin iradesini hedef alarak terör örgütü elebaşlarının sözcülüğünü üstlendi. Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

117 bin 734 kişi gezdi! Kelebek Vadisi'ne ziyaretçi akını117 bin 734 kişi gezdi! Kelebek Vadisi'ne ziyaretçi akınıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iha # siha # TTB # pkk # Şebnem Korur Fincancı # tsk
Çok Okunanlar
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
3 Eylül'de son depremler... AFAD ve Kandilli duyurdu: Hangi illerde deprem oldu?
3 Eylül'de son depremler... AFAD ve Kandilli duyurdu: Hangi illerde deprem oldu?
Öne Çıkanlar Mansur Yavaş’tan CHP’ye İhanet mi? Rozetsiz Başkanlık İstediğini Duyurdu! - Ulusal Kanal Mansur Yavaş’tan CHP’ye İhanet mi? Rozetsiz Başkanlık İstediğini Duyurdu! - Ulusal Kanal Kırtasiye yardımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı 2023 başvuru nasıl yapılır?