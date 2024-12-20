İkbal ve Ayşenur'u katleden cani Semih Çelik'in ailesiyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da 4 Ekim tarihinde korkunç bir olay meydana gelmişti. Semih Çelik, Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) canice öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etmişti.

Saldırgan Semih Çelik'in babası ve kız kardeşinden önemli bir adım geldi. Semih Çelik'in babası ve kız kardeşi, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, soyadı değişikliği için dava açtı. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.

Şimdiye kadar soyadlarını taşımakla ilgili sorunlarının olmadığını, ancak olaydan sonra "Çelik" soyadı nedeniyle olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını aktaran baba ve kız kardeş, dilekçelerinde, "Bu soyadını kullanmak bizim için katlanılamaz hale geldi. Soyadımız can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanıldı.