İki çocuk zehirlenerek ölmüştü: Ailenin yemek yediği restoran süresiz mühürlendi

İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin Ortaköy’de yemek yedikten sonra fenalaşması üzerine iki çocuk hayatını kaybetti. Restoran Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz mühürlendi, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, Beşiktaş Ortaköy’de bir restoranda yemek yedikten sonra Fatih’te kaldıkları otele döndü. Gece saatlerinde fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuklar Kadir ve Masal kurtarılamadı. Anne Çiğdem Böcek’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, baba Servet Böcek’in ise entübe edildiği öğrenildi.

Ailenin Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yediği tespit edilirken, zehirlenme şüphesi üzerine hem otelde hem de gıda tüketilen noktalarda polis ekipleri inceleme başlattı.

SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Beşiktaş Belediyesi, söz konusu restoranın akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleriyle birlikte Ortaköy Zabıta Amirliğince süresiz mühürlendiğini açıkladı. Belediyenin açıklamasında, iş yerinden İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alındığı, hijyen şartlarının değerlendirildiği ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

