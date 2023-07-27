İki Mersinli balıkçı denizde kayboldu! Denizcilerden biri Girne'de KKTC tarafından kurtarıldı

5 gün önce denize açılan iki balıkçı, denizde kayboldu. Balıkçılardan biri, Girne sahilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

GGK’den yapılan açıklamada, kurtarılan şahıstan alınan bilgi doğrultusunda bir kişinin daha arandığı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

Alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından söz konusu mevkiye görevlendirilen KKTC SG-110 bot tarafından 1 kazazede canlı olarak tespit edilmiş, söz konusu kazazede gemiye alınarak kurtarılmıştır.

KKTC SG-110 bot tarafından kurtarılan kazazede saat 16.25’te, Girne Limanı’nda hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edilmiş olup, kazazedenin bilinci açıktır. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahedesi devam etmektedir.

Kazazedenin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda isminin Şaban Ekici olduğu, içinde bulundukları teknenin alabora olması neticesinde teknede bulunan Uğurcan Çelik isimli arkadaşının kaybolduğu bilgisi alınmıştır. Aranmasına devam edilmektedir.

Söz konusu şahısların 23 Temmuz 2023 tarihinde Mersin’den ATA 33 isimli 3,7 metrelik tekne ile denize açıldıkları teknelerinin su alıp batması sonucu 5 gündür kayıp oldukları, TC Sahil Güvenlik unsurları tarafından 4 gündür Arama Kurtarma faaliyeti icra edildiği bilgisi alınmıştır.

KKTC SG-03 bot saat 17.15'te Girne Limanı’ndan, KKTC SG-105 bot saat 17.35'de Yenierenköy Limanı’ndan avara ederek arama kurtarma faaliyetine başlamışlardır.

TC SG 510 nolu helikopter tarafından da arama kurtarma faaliyeti yapılmıştır.

Halihazırda KKTCSG-03 bot, KKTCSG-110 bot, KKTCSG-105 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 adet İHA tarafından arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.