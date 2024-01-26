İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın mutlaka gidilmesini tavsiye ettiği 5 şehir hangisi? şte İlber Ortaylı'nın görmeden ölmeyin dediği 5 şehir...

İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir...
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Türkiye'de tarih denildi mi akla gelen ilk isim Prof. Dr. Ilber Ortaylı, kültürel birikimiyle de dikkat çeken sayılı isimlerden.

Peki dünyanın birçok ülkesini gezen ve tarihlerini araştıran İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin' dediği 5 şehir hangisi?

İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir... - Resim : 1

1. BUHARA

Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihî şehir. Arkeolojik bulgular şehrin tarihinin en az 2500 yıl civarında olduğunu göstermiştir. 

İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir... - Resim : 2

2. SEMERKANT

Semerkant, Özbekistan'ın 12 ilinden biri olan Semerkant ilinin yönetim merkezi olan şehir. Zerefşan Nehri vadisinde, Taşkent'in 275 km güneybatısında yer alır. Nüfus açısından Özbekistan'ın en büyük ikinci şehri, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.

2 bin 500 sene öncesine dayanan tarihiyle dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Semerkant, İpek Yolu'nun önemli bir kavşağında yer almasından dolayı tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim yeri oldu.

İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir... - Resim : 3

3. KUDÜS

En eski şehirlerden biri olan Kudüs, dünyanın en eski şehirleri arasında yer alıyor.

İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir... - Resim : 4

4. FLORANSA

İtalya'da, San Marino'nun batısında bulunan bir şehirdir. Kuzey İtalya'daki Toskana Bölgesi'nin başkentidir ve kendi ismini taşıyan ilin merkezidir. 

İlber Ortaylı 'Görmeden ölmeyin' dedi! İşte o 5 şehir... - Resim : 5

5. ROMA

İtalya'nın, Lazio bölgesinin ve aynı zamanda Roma ilinin başkentidir. Roma, İtalya'nın en kalabalık şehri olmasını yanı sıra Avrupa'nın en geniş yüzeye sahip başkentleri arasında yer almaktadır. 

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