İlber Ortaylı'nın kardeşi ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız...

Nuriye Ortaylı, Enver Ortaylı, Emeldar Ortaylı adında üç kardeşi bulunan Tarihçi İlber Ortaylı'nın kendisinden birkaç yaş küçük kız kardeşi sosyal medyada gündem oldu.

İLBER ORTAYLI'NIN KARDEŞİ NURİYE ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı'ya benzerliğiyle dikkat çeken Nuriye Ortaylı, 1977 yılında girdiği Hacettepe Tıp Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu. Daha sonra 1986 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nde 4 yıl uzman olarak çalıştı.

Ortaylı, deneyimli bir halk sağlığı uzmanı olduğu ortaya çıktı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Fransızca'ya da hakim olan Nuriye Ortaylı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kıdemli Danışman pozisyonu aracılığıyla üst düzey teknik uzmanlık sağladı.

"HİÇ AĞABEY DEMEDİM"

Nuriye Ortaylı, sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söylediği ağabeyi İlber Ortaylı'ya neden hiç ağabey demediğini şu sözlerle açıkladı: