İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı: Yerine iki yeni atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda değişikliğe gidildi. Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

Özdemir’in yerine iki yeni isim atandı: İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

YENİ ATANAN İSİMLER KİMLER?

Ferhat Pirinççi, 1979 yılında Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Pirinççi, dış politika alanında birçok kamu ve sivil kurumda görev aldı. SAM, ORSAM ve SETA gibi kuruluşlarda çalışan Pirinççi, son olarak Türkiye Çevre Ajansı Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

İlhami Giray Şahin ise 1982 doğumlu. Çankaya Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, işletme alanında lisansüstü eğitim aldı. TBMM’de çeşitli görevlerde bulunan Şahin, ekonomi danışmanlığı ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.