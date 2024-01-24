İletişim Başkanlığı, 'İlber Ortaylı' iddiasını yalanladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'da tarihî Kapalıçarşı'yı ziyaret etmişti. Meloni'ye, ünlü tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etmişti.

Bunun bazı üzerine sosyal medya hesaplarından Tarihçi İlber Ortaylı'nın, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dediği yönünde iddialar paylaşılmıştı. İletişim Başkanlığı söz konusu iddiayı yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği denildi.

Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği"yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: