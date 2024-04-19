İliç'teki maden faciasında bir işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından devam eden arama çalışmalarında, toprak altında kalan bir işçinin daha cesedine ulaşıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğunu belirtti.

İliç'teki maden faciasında bir işçinin daha cesedine ulaşıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş ve 9 kişi kaybolmuştu. Bölgede o tarihten itibaren başlayan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar neticesinde 5 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Alparslan Bayraktar, toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bakan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CENAZENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da,Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Vali Hamza Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Erzincan # İliç # maden kazası # son dakika
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