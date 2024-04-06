İliç'teki maden kazasında bir işçinin cenazesine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda toprağın altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine 53 gün sonra ulaşıldı. Yaklaşık 2 aydır devam eden arama çalışmaları; 2 noktada yoğunlaştırılmıştı. Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına kayan toprak kütlesinin altında, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendiriliyordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mangan ocağı olarak tabir edilen alanda işçi Uğur Yıldız'a ulaşıldığını duyurdu. Bakan, diğer madenciler için 7/24 çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat'ta toprak kayması yaşanmıştı. Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti.