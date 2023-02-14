İlker Başbuğ o suçtan beraat etti
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.
Kaynak: DHAÜnsal Ban yeniden tutuklandı Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı Bakan Akar o iddialara yanıt verdi Deprem soruşturmalarında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor