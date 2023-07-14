İmamoğlu hakkında dava açıldı! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açıldı.

Dava ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatının, 25 Ekim 2022'de "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı" programdaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle müracaat ettiği belirtildi.

İddianamede, başvurusunda İmamoğlu'nun konuşma içeriklerine de yer veren müşteki avukatının İmamoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu anlatıldı.

EKREM İMAMOĞLU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ!

Başlatılan soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla yazılı beyanı alındığı da kaydedildi.

Yazılı beyanında suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu, Yazıcı yuhalandığı sırada 3 kez ayağa kalkarak izleyicilere sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak olduğunu, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istediği aktarıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması da talep edildi.

Ayrıca iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik" ve "iftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.