İmamoğlu yerine İBB Başkanlığına vekalet edecek Nuri Aslan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Nuri Aslan'ın İBB Meclisi 1. Başkanvekili konumundaydı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkögretim ve lise eğitimini İstanbul'da gördükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnsaati Mühendisliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı.

Buradan 1990 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. 1991 yılında özel bir şirkette işe girdi.

Günümüzde aynı şirketin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Siyasete ise 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak başladı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Baskan Vekili olarak görev aldı.

2014-2018 yılları arasında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.