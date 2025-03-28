İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Mehmet Pehlivan kimdir? Neden İmamoğlu'nun avukatı...

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Özer paylaşımında, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür." ifadelerini kullandı.

MEHMET PEHLİVAN KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, genç bir avukat olmasına ve mesleki deneyiminin az olmasına rağmen üst düzey sorumluluklar almasıyla dikkat çekiyor.

Avukat Mehmet Pehlivan, lise eğitimini Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2016 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Hukuk öğrenimi sırasında birçok hukuk bürosunda hukukun farklı alanlarında kendini geliştirirken, stajyerlik döneminde Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalıştı.

Pehlivan, burada edindiği tecrübelerle stajını tamamladıktan hemen sonra Pehlivan İlkakin Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve halen bu büroda kurucu ortaktır. Mehmet PEHLİVAN, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

DERHAL AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN'

Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.