Irak'ın Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hâle getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Irak'ın Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ırakın kuzeyi # Pençe Kilit Operasyonu # pkk
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