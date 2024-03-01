Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu! Teröristler etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadele tüm kararlığıyla sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı. MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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