Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3-9 Aralık tarihleri arasında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki noktalara hava harekatları düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları sonucu Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olduğu belirtilerek, Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık 2024'de düzenlenen hava harekatları sonucunda, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2024
Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz,… pic.twitter.com/XswFdK1XrY
Kaynak: Anadolu Ajansı