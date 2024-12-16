Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3-9 Aralık tarihleri arasında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki noktalara hava harekatları düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları sonucu Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olduğu belirtilerek, Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık 2024'de düzenlenen hava harekatları sonucunda, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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