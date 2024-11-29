Irak'ın kuzeyine kritik hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde önemli bir hava harekatına imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." bilgisi verildi.