Irak'ın kuzeyine operasyon kapıda! Milli Savunma Bakanlığı kaynakları harekâtla ilgili bilgiler verdi

Türk bakanların Bağdat zirvesi, sınırda Türk ve Iraklı komutanların incelemeleri... Kuzey Irak'taki terör varlığına son vermek için Mehmetçik emir bekliyor.

Irak hükümeti ile son dönemde ilişkilerde ivme kazanıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, beklenen harekatın hızlı ve tempolu bir operasyon olacağını ifade etti.

İki ülke arasında ortak harekat merkezi kurulması da gündemde. Kaynaklar, Türkiye'nin ortak harekat merkezi teklifini Iraklı yetkililere götürdüğünü ve bu konunun da yakın zamanda netleşeceğini bildirdi.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA DÖNECEK Mİ?

Ödemesinin yapıldığı ancak Rusya'dan alınan S400 hava savunma sistemleri nedeniyle Amerika'nın Türkiye'yi programından çıkardığı F-35'lerde yine gündemdeki yerini koruyor. Peki, Türkiye F-35 alımı için Amerika ile görüşecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin S-400 duruşunda bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Bu nedenle Türkiye'nin Amerika ile sadece ödenen paranın iadesi noktasında temas halinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terörle mücadelede son bilanço paylaşıldı.