İran Gerçek Vaat operasyonundan sonra spot piyasada doğal gaz alım satım fiyatları ne durumda?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 49 bin 943 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 554 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 712 lira 9 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 417 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 197 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 226 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 858 bin 53 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 631 bin 932 metreküp olarak kayıtlara geçti.