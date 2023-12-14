İran'a İsrail'den Daha Düşmanlar!

Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer, İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'in İsrail ile düşman olduğu için "şanslı" olduğunu belirtti.

Murat Özer'den Skandal İfadeler

Yaptığı paylaşımda Filistinlilerin "şanslı" olduğunu savunan Özer, İsrail karşısında İran ve Suriye düşmanlığını gizlemedi. "Filistin'de 25 bin insanımızın ölümü kalbimize ok gibi saplandı" ifadelerini kullanana Özer, ardından İran ve Suriye düşmanlığına soyundu. Özer şunları söyledi:

- Filistin'de 25 bin insanımızın ölümü kalbimize ok gibi saplandı. Fakat Filistin Halkı yine de düşmanları Siyonist Yahudiler olduğu için şanslı. Eğer düşmanları İran ve Esat gibi mezhepçi fanatikler olsaydı yüzbinlerce kez öldürülmüş olsalar da dünya asla seslerini duymayacaktı. Hatta pek çok Müslüman fitne çıkmasın diye susacak, bu katiller ise arsızca kahramanlık taslayacaklardı.