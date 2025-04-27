İşçi sınıfının 1 Mayıs'ta gündemi ekonomik kriz

Emekçinin, birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs bayramı Perşembe günü kutlanacak. Kutlamaların en önemli gündemi ekonomik kriz olacak..

"Bu 1 Mayıs emekçilerin sesinin gür çıkacağı bir 1 Mayıs olacak. Bugün ülkemizde ekonomik olarak ciddi sıkıntılar var, emekçiler geçinemiyor."

TÜRK-İŞ, Kartal’da kutlanacak olan 1 Mayıs için diğer illerde de ayrıca kitlesel basın açıklamalarıyla alanlarda olacak.

"Staj mağdurlarını da, emeklileri de, tüm gerçekten emek verip, vergi verip sorunları olan herkesi 1 Mayısa davet ediyorum. İstanbul’da yaşayan emekçilerimizi Kartal’da yapılan 1 Mayıs Dayanışma gününe bekliyorum."

Türk İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı emekçinin aldığı maaşın kısa sürede tükendiğini belirti.

"Özellikle bizim üyelerimiz, geçinmekte zorlanıyorlar. Maaşları alıyorlar, 10 günde bitiyor. Enflasyon ortamının yüksek olduğu bir ortamda tüm işçiler, seslerini ülkeye yönetenlere duyuracaklar."

Çağırıcı, işyerlerinde sendikalaşmaya karşı baskı uygulandığının altını çizdi.

"Bir işyerinde örgütlendiğimiz zaman arkadaşlarımıza türlü türlü baskılar yapılıyor. Sendikalardan istifa ettiriliyor, işten atılıyor. Bunları da bayramda güçlü bir şekilde haykıracağız."

Ömer Çağırıcı, 1 Mayıs bayramının gündeminde vergide adaletsizlikten taşeronlaşmaya bir çok sorunun olduğunu anlattı.