İşgalci İsrail ordu sözcüsü 'Savunmalarımız hazır!'

"İran’dan İsrail’e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadılar, savunmalarımız hazır."

İşgalci İsrail ordu sözcüsü 'Savunmalarımız hazır!'
Editör: Metehan Gül

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.

# israil # iran
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması! 'İşgalci İsrail'e desteğimiz tam'
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
Türk hava yolu firmaları, Tahran ve İsfahan uçaklarını geri çağırdı!
İngiltere'den İsrail'e tam destek! İran için "pervasız" dediler...
İngiltere'den İsrail'e tam destek! İran için "pervasız" dediler...
İran Savunma Bakanı Aştiyani açıklama yaptı!
İran Savunma Bakanı Aştiyani açıklama yaptı!
Öne Çıkanlar İran'ın kamikaze İHA'ları Irak üzerinden İsrail'e doğru ilerliyor İran'ın kamikaze İHA'ları Irak üzerinden İsrail'e doğru ilerliyor Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı! Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı!