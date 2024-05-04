İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı!

İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde aylardır evlenmeyi bekleyen 5 çift, sığınmacı kampında yapılan toplu düğün merasimiyle dünyaevine girdi.

İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acılara rağmen sevinçler" temasıyla toplu düğün töreni yapıldı.

İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı! - Resim : 1

Han Yunus'taki bir sığınmacı kampında gerçekleştirilen mütevazi törenle, 5 çift hayatlarını birleştirdi.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının organizasyonuyla açık alanda düzenlenen düğünde, müzik sesleriyle İsrail savaş uçaklarının sesleri birbirine karıştı.

İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı! - Resim : 2

İsrail'in saldırıları nedeniyle gelinler ve damatların yakınlarından çok sayıda kayıpları olmasına rağmen düğüne yüzlerce kişi katıldı.

Saldırılara rağmen hayata tutunmaya çalışan çiftler, "ne olursa olsun topraklarımızdayız" mesajı verdi.

İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı! - Resim : 3

Çiftler için yeni ev ve eşyalar yerine basit çadırlar hazırlandı.

İsrail saldırısında ayağından yaralanan damat Muhammed Ebu Serrar (43), "Ayağımdan yaralı olmama ve henüz tam iyileşmememe rağmen düğünümüzü yaptık. Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuyoruz." dedi.

Düğüne yalnızca bazı yakınlarının katılabildiğini dile getiren Ebu Serrar, "Savaştan önce nişanımız yapılmıştı. Çadırda kalacak olmamıza rağmen savaş sırasında düğünümüz yapılmış oldu." diye konuştu.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının Temsilcisi Cihad Ebu Riyş de düğün ile savaşa ve Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuduklarını belirterek, İsrail'in işgali bitene dek topraklarında dik duracaklarını ifade etti.

İşgalci İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı! - Resim : 4

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # toplu # nikah # gazze şeridi # saldırı
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Ankara Valiliğinden vatandaşlara don uyarısı
Ankara Valiliğinden vatandaşlara don uyarısı
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Dünyadaki üniversite öğrencileri Filistin için ayakta!
Dünyadaki üniversite öğrencileri Filistin için ayakta!
Öne Çıkanlar Hamas'tan çarpıcı Türkiye açıklaması! Hamas'tan çarpıcı Türkiye açıklaması! Minibüs şoförleri üniversite öğrencilerini darbetti Minibüs şoförleri üniversite öğrencilerini darbetti