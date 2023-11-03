İsmailağa Cemaati Ve Cübbeli Ahmet Arasında İpler Gerildi! İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet'i Kovdu Mu?

Youtube'de 1,6 milyon takipçisi olan Cübbeli Ahmet'e İsmailağa Cemaati'nden uyarı geldi. Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet, Cemaat'e ait tüm sırları ekranlarda dile getirerek adeta fenomen dediğimiz bir sıfatlandırmaya ulaşması İsmailağa Cemaati'ni sinirlendirdi.

İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet'i Kovdu Mu?

Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından kurulan İsmailağa Cemaati fatih Çarşamba ve Üsküdar'da yaygın olarak bulunur. Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı bir cemaat Ehl-i Sünnet İslam anlayışını benimseyen tasavvufî söylemler ağırlıklı bir topluluktur.

Cemaati'n önemli yüzlerinden biri olan Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı mürit ise adeta sosyal medyada bir trend haline geldi. Her şeyi sosyal medyada anlatıp ve programlara katılan tartışmalara neden olan Cübbeli Ahmet'in bu tavrı İsmailağa Cemaati'ni rahatsız etti.

İsmailağa Cemaati Ve Cübbeli Ahmet Arasında İpler Gerildi!

Cemaat resmi hesaplarında Cübbeli Ahmet hakkında bir açıklama yaptı. Aleni bir şekilde Cübbeli Ahmet'in tavrının tarzının kendilerine uygun olmadığının açıklamasını yaptılar işte o açıklama: