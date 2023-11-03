İsmailağa Cemaati Ve Cübbeli Ahmet Arasında İpler Gerildi! İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet'i Kovdu Mu?
Sürekli televizyon ve Youtube ekranlarında İsmailağa Cemaati'ne ait açıklamalar yapan Cübbeli Ahmet, hakkında gündemi sarsan açıklama! İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet'i Kovdu Mu?
Youtube'de 1,6 milyon takipçisi olan Cübbeli Ahmet'e İsmailağa Cemaati'nden uyarı geldi. Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet, Cemaat'e ait tüm sırları ekranlarda dile getirerek adeta fenomen dediğimiz bir sıfatlandırmaya ulaşması İsmailağa Cemaati'ni sinirlendirdi.
İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet'i Kovdu Mu?
Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından kurulan İsmailağa Cemaati fatih Çarşamba ve Üsküdar'da yaygın olarak bulunur. Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı bir cemaat Ehl-i Sünnet İslam anlayışını benimseyen tasavvufî söylemler ağırlıklı bir topluluktur.
Cemaati'n önemli yüzlerinden biri olan Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı mürit ise adeta sosyal medyada bir trend haline geldi. Her şeyi sosyal medyada anlatıp ve programlara katılan tartışmalara neden olan Cübbeli Ahmet'in bu tavrı İsmailağa Cemaati'ni rahatsız etti.
İsmailağa Cemaati Ve Cübbeli Ahmet Arasında İpler Gerildi!
Cemaat resmi hesaplarında Cübbeli Ahmet hakkında bir açıklama yaptı. Aleni bir şekilde Cübbeli Ahmet'in tavrının tarzının kendilerine uygun olmadığının açıklamasını yaptılar işte o açıklama:
-"Cübbeli Ahmet Hoca’nın sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında merkezi temsil etmeyen münferid söylemler üzerinden cemaatimizin birlik ve beraberliğine zarar getirecek ifadeler kullanması ve râbıta gibi, tarîkatın mahremi ve özeli olan bir konuda tefrika varmış gibi söylemlerde bulunması rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. İhvân ve muhibbânımızdan akl-ı selîm kimseler, cemaatimizin büyüklerinin ve ileri gelen hocalarının Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyaret ederek, ilgili konu hakkında istişare edilip edilmediğini düşünmüş olabilirler. Bilinmelidir ki cemaatimizin ileri gelen kıymetli hocaları, Cübbeli Ahmet Hoca’yı evinde defaatle ziyaret etmiş ve cemaatle ilgili konuların umumun önünde kürsü veya televizyon kanallarında değil hususi meclislerde muhataplarıyla konuşulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiştir. Buna rağmen, sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında, yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde alınan karara aykırı olarak yine cemaatimizin mahrem konularını açmış ve hiçbir görüşme olmamış gibi aynı tavrı sürdürmüştür. İsmailağa İstişare Heyeti olarak, cemaatimizin iç meselesi olan konularda kamuoyunu meşgul etmemek ve mahrem esaslarımızı tartışma mahalline getirmemek için herhangi bir açıklama yapmayı bugüne kadar doğru bulmadık. Akl-ı selîm sahiplerinin çağrılarının ortaya çıkardığı zarurete binaen bu açıklamayı yapmayı uygun gördük."