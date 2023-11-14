Isparta’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince Hapis Cezası İle Aranan Şahıslar Yakalandı!

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hapis cezası ile aranan 189 şahıs yakalandı.

Adli Makamlara Sevk Edildi!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 20 Ekim- 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 189 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 130’u 0-5 yıl arası hapis cezası, 14’ü 5-10 yıl arası hapis cezası, 5’i ise 10 yıl ve üstü kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranması olan 40 şahıs ise ifade işlemleri sonrası serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın üzerinden 75 adet ecstacy hap bulunarak adli işlem yapıldı.