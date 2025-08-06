İsrail zorladı, yardım tırı devrildi: Onlarca Gazzeli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun açlıkla sınadığı Gazze Şeridi’nde, insani yardım taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu 20 Filistinli hayatını kaybetti. Yardım tırının, İsrail'in yönlendirmesiyle güvenli olmayan bir güzergâha zorlandığı belirtildi.

Olay, yiyecek almak isteyen yüzlerce Filistinlinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Kalabalığın üzerine devrilen tırın altında kalan 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in yardımların girişini engelleyerek bölgede derin bir insani kriz yarattığı ve kaos ortamını büyüttüğü vurgulandı.

Yetkililer, yardım konvoylarının kısıtlı geçişlerine rağmen bölgede açlığın had safhaya ulaştığını ve sivillerin canı pahasına yardım malzemelerine ulaşmaya çalıştığını ifade etti.