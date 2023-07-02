İsrail'e ait İHA düşürüldü!
İsrail ordusuna ait bir İHAnın işgal altındaki Batı Şeria'da düşürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İHA'nın Cenin'de düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği" kaydedildi.
İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Cenin Tugayı da İsrail'e ait küçük bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Cenin Tugayı ayrıca İHA'ya ait fotoğraflar ve video görüntüleri paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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