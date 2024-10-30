İsrail'in saldırıları: 11 bin 852 Filistinli öğrenci hayatını kaybetti

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının eğitim üzerinde olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre Gazze'de 11 bin 738 öğrenci hayatını kaybetti, 18 bin 365 öğrenci ise yaralandı. Batı Şeria'daki saldırılarda ise 114 öğrenci hayatını kaybederken, 594 öğrenci de yaralandı. Ayrıca Batı Şeria'da 450 Filistinli öğrenci gözaltına alındı. Eğitim çalışanlarından 560 kişi, bu süre zarfında bölgesel İsrail saldırılarında hayatlarını kaybetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 788 bin öğrenci, 7 Ekim 2023'ten bu yana eğitimlerine devam ediyor. Eğitimlerinden mahrum kalan Filistinlilerin çoğu, psikolojik ve sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Ayrıca 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlenen saldırılarda yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın da dahil olmak üzere toplam 43 bin 61 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralananların sayısının ise 101 bin 223 olduğu bildirildi.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınan saldırılar, sivil altyapının da kullanılabilir olmasına neden olup, kalıntı altında kalan binlerce kişinin ölü olduğu bildiriliyor.