İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu yine tartışma yaratan bir çıkış yaptı. Aynı metin içinde hem Fransız hem de Türkiyeli tabirini kullandı, başta eski başkanlar olmak üzere çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun "Türk" alerjisi devam ediyor. Fransız’a gelince ‘Fransız’ Türk’e gelince ‘Türkiyeli’ dedi.

Kaboğlu, X hesabında yaptığı paylaşımında Paris'teki Baro Başkanları Birliğinden "Fransız" barosunun çatı örgütü diyerek bahsederken metnini Türkiyeli avukatlara diyerek bitirdi.

Kaboğlu'nun millet tanımına bilimin dışında kendine dair bir sınıflandırma yapmasına başta eski baro başkanları olmak üzere toplumun büyük kesiminden tepki geldi.

Kaboğlu'nun paylaşımına tepki gösteren İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından Filiz Saraç, Mustafa Kemal Atatürk'ün millet tanımını hatırlattı. "Atatürk’ün tanımı nettir: 'Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir' Fransıza Fransız diyen Sayın İbrahim Kaboğlu bize de Türkiyeli avukat değil Türk avukatları demekten çekinmeyin!" ifadelerini kullandı.

Kaboğlu'na bir tepki de Milliyetçi Avukat Hareketi'nden geldi. Kaboğlu'nun seçildiği andan itibaren Anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesine dil uzattığını hatırlatan milliyetçi avukatlar, İstanbul Barosunun ABD destekli bölücülüğe ve gericiliğe teslim olamayacağını vurguladı.