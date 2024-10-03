İstanbul Boğazı'nda facia! İki yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde çarpıştı.

Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Çarpışan gemilerde hasar oluştu. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Paşalimanı açıklarında seyir halinde olan AYED 1 ve BUNUN ACE isimli gemiler sürtme şeklinde çatışmışlardır. Üsküdar sahile karaya doğru giden BUNUN ACE isimli gemideki kılavuz kaptanımızın manevrası ve KURTARMA-5 römorkörümüzün zamanında müdahalesi ile geminin karaya oturması engellenmiştir. Gemiler, römorkörlerimiz ve kılavuz kaptanımız ile Ahırkapı Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletilmiştir. Olayda, can kaybı ve deniz kirliliği bulunmayıp gemilerde hasar oluşmuştur.” ifadeleri kullanıldı.