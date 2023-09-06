İstanbul Halkalı Gümrüğü de sele teslim oldu! Selin bıraktığı izler havadan görüntülendi

Dün akşam saatlerinden bu yana sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da selin yarattığı acı tablo Halkalı Gümrüğü'nde ortaya çıktı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı İstanbul Halkalı Gümrüğü havadan görüntülendi.

İstanbul Halkalı Gümrüğü de sele teslim oldu! Selin bıraktığı izler havadan görüntülendi
sel halkalı gümrüğü
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı. Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.

İSTANBUL HALKALI GÜMRÜĞÜ DE SELE TESLİM OLDU!

İstanbul Halkalı Gümrüğü de sele teslim oldu! Selin bıraktığı izler havadan görüntülendi - Resim : 1

İstanbul Halkalı Gümrüğü de sele teslim oldu! Selin bıraktığı izler havadan görüntülendi - Resim : 2

Sel suları arabaları dükkanların içine sürükledi! Selin yıkıcı kuvveti böyle görüntülendiSel suları arabaları dükkanların içine sürükledi! Selin yıkıcı kuvveti böyle görüntülendiYurt
# İstanbul # sel felaketi # gümrük # halkalı
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