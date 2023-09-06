İstanbul Halkalı Gümrüğü de sele teslim oldu! Selin bıraktığı izler havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı. Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.

İSTANBUL HALKALI GÜMRÜĞÜ DE SELE TESLİM OLDU!