İstanbul Hava Limanı'nda gövdesinin üstüne inen uçak kaldırılmaya çalışılıyor!

İstanbul Havalimanı’nda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF) uçağı kaldırma çalışmaları devam ediyor.