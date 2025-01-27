İstanbul Hava sahasında pilotların iki gündür radarda gördüğü tanımlanamayan trafik yetkilileri alarma geçirdi. İşte pilotların kuleyle telsiz konuşmaları

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan pilotlar uçağın radarından trafik ikazı aldı. Pilotların ki gündür radarda gördüğü tanımlanamayan trafik yetkilileri alarma geçirdi. Pilotların kuleyle olan konuşmaları kayıtlara böyle yansıdı.

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İstanbul Hava sahasında pilotların iki gündür radarda gördüğü tanımlanamayan trafik yetkilileri alarma geçirdi. İşte pilotların kuleyle telsiz konuşmaları
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan pilotlar uçağın radarından trafik ikazı aldı. Bunun üzerine trafik ikazı alan pilotlar hava trafik kontrolörüne bildirdi. Pilotların uyarısının ardından denizde, havada ve karada yapılan kontrollerde sistemde görülen trafik ikazına neyin neden olduğunu bulamadı. Pilotlar tarafından yapılan trafik ikazının denizde bulunan bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceği söylemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler bölgelerde arama yaptı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Hafta sonu radarda görülen trafik ikazının neye yol açtığı henüz netleştirilemedi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altın alındı.

-Pilot: “Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize.”
-Kule: “Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.”
-Kule: “Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.”
-Kule: “Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba.”
-Pilot: “500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, Şuan 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık. “

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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