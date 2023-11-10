İstanbul Polisi Büyük Önder Atatürk'ü Andı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Saygı Duruşu
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında İstanbul'daki polis ekiplerince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı. Ekipler, köprünün girişinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm Türkiye'de anılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da da anma programları düzenlendi.
İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde de bir anma programı gerçekleştirildi. Programa Özel Harekat, Trafik Denetleme, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma, Atlı Polis, Köpek Eğitim ve Polis Arama Kurtarma büro amirlikleri personeli katıldı.
Beylerbeyi polis kontrol noktasında toplanan ekipler, yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası girişine geldi.
Köprünün girişinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ekipler, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı