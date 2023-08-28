İstanbul Valiliği açıkladı! Polisler açığa alındı iddiasını yalanlandı
Kadıköy'de polis ekiplerinin ehliyetsiz araç kullandığı için ceza yazdığı sürücü kadın, 'Şimdi ararım ve buraya yığarım' demişti... Ardından denetim yapan polislerin açığa alındığı iddia edilmişti.
Polis ekiplerince Kadıköy ilçesinde oluşturulan uygulama noktasına takılan ehliyetsiz sürücü, zorluk çıkarmıştı. Polislere ve basın mensuplarını tehdit eden sürücü, “Şimdi burada sıkıntı çıkacak" demişti.
Genç kadın:
- Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz? Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz? Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez.
İSTANBUL VALİLİĞİ YALANLADI
İstanbul Valiliği "Ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada:
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy’deki denetimleri sırasında bir sürücüye 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanmıştır. Görüntülerin sosyal medya mecralarında yayınlanmasının ardından, uygulamayı yapan polis memurlarının açığa alındığına dair ısrarlı paylaşımlar yapılmaktadır. Polis memurlarımızın açığa alındığına ilişkin paylaşımlar tamamıyla asılsızdır. Uygulamayı yapan memurlarımız, görevlerine devam etmektedir.
İSTANBUL DMM YALANLADI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. 'Kadıköy'de ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı' iddiası doğru değildir.
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