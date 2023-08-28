İstanbul Valiliği açıkladı! Polisler açığa alındı iddiasını yalanlandı

Polis ekiplerince Kadıköy ilçesinde oluşturulan uygulama noktasına takılan ehliyetsiz sürücü, zorluk çıkarmıştı. Polislere ve basın mensuplarını tehdit eden sürücü, “Şimdi burada sıkıntı çıkacak" demişti.

Genç kadın:

- Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz? Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz? Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez.