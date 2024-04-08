İstanbul Valisi Gül'den olaylı İsrail protestoları açıklaması! "5. kol faaliyetlerinin farkındayız"

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu’ndaki olaylı İsrail protestolarıyla ilgili açıklama yaptı. Son aylarda yapılan eylemlerin hepsine izin verildiğine dikkat çeken Gül, cumartesi günü yapılan eylemle ilgili yaşanan durumu değerlendirdi.

İstanbul Valisi Gül'den olaylı İsrail protestoları açıklaması! "5. kol faaliyetlerinin farkındayız"
İstanbul Valisi Gül'den olaylı İsrail protestoları açıklaması! "5. kol faaliyetlerinin farkındayız"
Editör: Uğur Çam

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i protesto etmek amacıyla kentte son 6 ayda 947 etkinlik yapıldığını belirtti.  Gül, eylemlerde genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verildiğini, tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılandığını ifade etti.

Cumartesi günü Beyoğlu'ndaki eylem sonrası yaşananlara değinen Vali Gül, “Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak, beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." İfadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde "Filistin İçin Bin Genç" adlı bir grup, Hükümetin İsrail'le ticareti kesmesi talebiyle eylem yapmıştı. Eylem sonrası dağılmamakta direnen bir gruba polis müdahale etmiş, 43 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, direnen göstericilere orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle 2 polisin de açığa alındığını duyurmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # filistin # istanbul # Davut Gül
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