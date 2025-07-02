İstanbul’da artan kene vakalarına ilişkin İl Sağlık Müdürü’nden açıklama geldi.

İstanbul'da son günlerde sıkça karşılaşılan kenelerle ilgili kamuoyunu rahatlatacak açıklama geldi. Yapılan incelemeler, bu kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yol açmadığını ortaya koydu. Açıklama İl Sağlık Müdürü'nden geldi.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
İstanbul’da artan kene vakalarına ilişkin İl Sağlık Müdürü’nden açıklama geldi.
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İstanbul'da yaz aylarının gelmesi ile kene vakalarında artış yaşanmış, yaşanan ölümler ile korkutucu bir hal almaya başlamıştı.

kamuoyunda endişeye neden olan bu durumla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı.

Çeşitli bölgelerden toplanan kene örnekleri laboratuvarda incelendi. Sonuç ise sevindirici. İstanbul'da tespit edilen kenelerin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu açıklandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "İstanbul'da 2025'te KKKA şüphesi taşıyan 67 kişiden örnekler alındı. Bunlardan 10'unda KKKA çıktı. Bu hastaların 9'u şu anda taburcu edildi, 1'inin tedavisi devam ediyor. Ama bunların hiçbiri İstanbul kaynaklı vakalar değil" dedi.

Güner, tebdiri elden bırakmamamız gerektiğine de işaret etti.

Kene ısırması durumunda vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, keneyi kendileri çıkarmadan uzman yardımı almalarını gerektiği de belirtiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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