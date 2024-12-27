İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Yoğun yağış Çatalca’da etkisini gösterdi. Yağışın ilerleyen saatlerde birçok bölgede etkisini artırması bekleniyor.

Sude İnak Sude İnak
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
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Çatalca'da aralıklarla etkili olmaya başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından saat 15.00'te İstanbul'un yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkisi gösterdi. Çatalca'da başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisin artırması bekleniyor.

AKOM  UYARIDA BULUNMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından yapılan açıklamada bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor” uyarısında bulunmuştu.

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