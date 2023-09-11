İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılı için büyük gösteri! Fahir Atakoğlu'nun 100. yıl oratoryosu İstanbullularla buluştu

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Cumhuriyet’in 100. Yılı için düzenlenen büyük bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Fahir Atakoğlu’nun bestelediği ve Özen Yula'nın sözlerini yazdığı "100. Yıl Marşı" seyirciyle buluştu.

İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılı için büyük gösteri! Fahir Atakoğlu'nun 100. yıl oratoryosu İstanbullularla buluştu

Cumhuriyet’in 100 yıllık yolculuğunu, 2 bin yıllık Anadolu ve Türk tarihinden ilham alarak anlatan “100” adlı gösteri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullularla buluştu.

Bestesini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı ve Özen Yula’nın yazıp yönettiği gösteride; Şef Hakan Şensoy yönetimindeki 90 kişilik Filarmonia İstanbul Orkestrası, 36 kişilik Sinema Senfoni Korosu ile 39 dansçı ve 9 oyuncu performanslarını sahneledi.

Geçmiş ile bugün arasındaki kopmaz bağı yansıtmayı hedefleyen gösteri, 1071’de Türklerin Anadolu’ya girişinden İstanbul’un fethine ve Kurtuluş Savaşı’na uzanan bir zaman dilimini izleyiciyle buluşturdu.

ÜNLÜ OYUNCULAR SAHNE ALDI

Gösteride, Mustafa Kemal Atatürk’ü Ozan Dolunay, Zübeyde Hanım’ı Vahide Perçin, Fatih Sultan Mehmet’i Burak Deniz, Alparslan’ı Timur Acar, Halide Edip Adıvar’ı Sezin Akbaşoğulları, Mehmet Akif Ersoy’u Tansu Taşanlar, Mevlana’yı Tansel Öngel, Yunus Emre’yi Güven Kıraç ve Tarihçi Naima’yı Beyti Engin canlandırdı.

Gösteride, Fahir Atakoğlu’nun bestelediği ve Özen Yula'nın sözlerini yazdığı "100. Yıl Marşı" da seyirciyle buluştu.

100. Yıl Marşı, seyircilerin arasında oturan Vokal Akademi ekibinin tüm seyirciyle birlikte ayağa kalkmasıyla hep bir ağızdan söylendi.

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