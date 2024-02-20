İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 18 zanlı gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı faaliyet gösteren aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.