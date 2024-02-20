İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 18 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 18 zanlı gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı faaliyet gösteren aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.

Trafiğe 213 bin 493 yeni araç kaydoldu! İşte trafikteki toplam araç sayısıTrafiğe 213 bin 493 yeni araç kaydoldu! İşte trafikteki toplam araç sayısıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deaş # operasyon # terör örgütü # istanbul
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar CHP, Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirdi!│Gün Ortası - İsmet Özçelik, Ali Duman #canlı CHP, Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirdi!│Gün Ortası - İsmet Özçelik, Ali Duman #canlı Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu! Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu!