İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese yapılan baskında 4 şüpheli yakalandı. Ekipler 3 şüpheliyi arama çalışmalarına ise devam ediyor.
Yurt genelinde terör örgütlerine karşı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son operasyon haberi İstanbul'dan geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7 şüphelinin DEAŞ ile HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı hareket ederek faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatları tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen polis ekipleri, kentte 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakalandı.
Ekiplerin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı