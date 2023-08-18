İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese yapılan baskında 4 şüpheli yakalandı. Ekipler 3 şüpheliyi arama çalışmalarına ise devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 4 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütlerine karşı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son operasyon haberi İstanbul'dan geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7 şüphelinin DEAŞ ile HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı hareket ederek faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatları tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri, kentte 8 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakalandı.

Ekiplerin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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