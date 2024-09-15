İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisinde 6 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgede 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Korkunç kazada A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

Araçların çekiciyle kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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