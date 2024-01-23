İstanbul'da gemi kazası! Kargo gemisi konteyner gemisine çarptı

İstanbul'da gemi kazası meydana geldi. Ahırkapı'ya demirleyen kargo gemisi, burada bulunan konteyner gemisine çarptı. Kaza sonucu gemilerde hasar oluştuğu bildirildi.

İstanbul'da gemi kazası! Kargo gemisi konteyner gemisine çarptı
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İstanbul'da gemi kazası yaşandı. Kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" isimli 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" isimli 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.

Bilgi üzerine KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." bilgisine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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