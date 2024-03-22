İstanbul'da suç örgütü çökertildi! Mahzen-17 operasyonu düzenlendi

İstanbul'da elebaşılığını cezaevindeki Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik Mahzen-17 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 kişinin yakalandığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İstanbul'da suç örgütü çökertildi! Mahzen-17 operasyonu düzenlendi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, İstanbul'da, elebaşılığını cezaevindeki Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik Mahzen-17 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Ümit Değirmenci'nin yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 kişinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerin, kasten yaralama, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasa dışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçları işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek, döviz ve Türk lirasına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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